في ثاني مبادرة من نوعها ، 75 مليونا تجمع تبرعا لمريض من سوق الشيوخ

2019/02/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

اطلق اهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار حملة لجمع التبرعات لمريض من ابناء القضاء يتلقى العلاج في الهند ، اسفرت عن جمع 75 مليون دينار ، وذلك في ثاني مبادرة من نوعها بعد اولى جمع فيها ذات المبلغ تقريبا لمريض من قلعة سكر.

وقال احد اقار

شبكة اخبار الناصرية:اطلق اهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار حملة لجمع التبرعات لمريض من ابناء القضاء يتلقى العلاج في الهند ، اسفرت عن جمع 75 مليون دينار ، وذلك في ثاني مبادرة من نوعها بعد اولى جمع فيها ذات المبلغ تقريبا لمريض من قلعة سكر.وقال احد اقارب المريض ويدعى مهند كامل لشبكة اخبار الناصرية ، ان اهالي سوق الشيوخ جمعوا للشاب المريض مصطفى عادل مبلغ 75 مليون دينار لمساعدته في دفع تكاليف العلاج في الهند.وبين ان عادل الذي يبلغ من العمر 18 عاما مصاب بمرض تشمع الكبد وقد سافر الى الهند لتلقي العلاج في احدى مستشفياتها .

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