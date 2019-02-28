نائب عن الفتح يكشف: الوضع مع سائرون على المحك

2019/02/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، اليوم الخميس، عن وجود معضلة لم تحل مع تحالف سائرون، فيما أكد أن الوضع بين التحالفين على المحك.وقال اليساري في تصرح تابعته "النبا للاخبار"، إن "المعضلة التي بقيت بين تحالفي الفتح وسائرون، هي اختيار وزير الداخلية، رغم اننا نريد حسم ملف اكمال الكابينة الوزارية بأسرع وقت ممكن، وبرضى وتوافق الجميع".

وأضاف أن "حل معضلة الداخلية على المحك، فربما نتوصل الى اتفاق قبل بدء اعمال مجلس النواب، ويتم تقديم شخصية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ليقدمها للبرلمان للتصويت عليها، او يؤجل موضوع اختيار وزير الداخلية الى وقت اخر، فنحن لا نريد تخريب التقارب الأخير بين الفتح وسائرون، فتبقى الداخلية تدار بالوكالة لحين تهيأة الاجواء والوقت المناسب لاعلان الشخصية المناسبة لمنصب وزير الداخلية".

وكانت قيادات تحالفي الفتح وسائرون عقدت، الثلاثاء (5 شباط 2019)، اجتماعاً في بغداد، تحدثت، عقب انتهائه، تسريبات وتقارير صحفية، عن عزم التحالفين الدخول بتحالف مشترك يبدأ اولى مهامه بحل عقدة تسمية الوزراء الامنيين.انتهى/س

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