عقوبات قاسية تحرم علي عدنان ورفاقه من اللعب مع المنتخب

2019/02/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة اسيا.وحسب البيان " حرمان عدد من لاعبي المنتخب الوطني من اللعب وبفترات مختلفة، واعادة النظر بطبيعة الوفود المرافقة للمنتخب في البطولات".

وقال البيان:

1- معاقبة اللاعبين علي فائز ووليد سالم لمدة سنة واحدة من اللعب مع المنتخبات الوطنية

2- حرمان الاعلامي عمر رياض لمدة سنة من مرافقة الوفود الرياضية

3- معاقبة اللاعب علي عدنان لمدة 6 اشهر من اللعب مع المنتخب الوطني للتاثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين

4- معاقبة اللاعب علي حصني من تمثيل المنتخب الوطني لمدة 4 اشهر

5- توجيه انذار نهائي للاعبين محمد حميد وصفاء هادي بسبب اجراء لقاءات صحفية دون علم الوفد الاعلامي

6- منع تواجد السماسرة في مقرات المنتخب الوطني

7- اعادة النظر برابطة مشجعي بالمنتخب الوطني واجراء انتخابات باسرع وقت

8- تشذيب اي وفد مستقبلاً وزيادة عدد الادارين

9- اصدار لائحة جديدة للوفود الرياضية ومنها اقامة اللاعبين في طابق واحد

10- ضرورة ابتعاد الوفود الاعلامية عن التشهير بلاعبي المنتخبات الوطنية

انتهى/ ع

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