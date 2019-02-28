هيأة النزاهة تعلن ضوابط التقديم لدراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد

2019/02/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة اليوم الخميس، ضوابط التقديم والقبول لدراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد فيها للعام الدراسي 2019-2020.

الأكاديمية

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