2019/02/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل يصل الى المملكة الاردنية الهاشمية لحضور اجتماعات اللجنة العراقية _ الاردنية المشتركة للنقل البري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/28 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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