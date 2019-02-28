الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي في مطار بغداد الدولي

2019/02/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

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