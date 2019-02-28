2019/02/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعادت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، شاحنات محملة بمادة "شيش تسليح بناء" ايراني المنشأ في منفذ الشيب الحدودي ضمن محافظة ميسان.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (28 شباط 2019)، إنه "تم إعادة 3 شاحنات محملة بـ"شيش التسليح" إلى الجانب الايراني لعدم وجود إجازة استيراد بذلك.

وفي ذات السياق اعلنت الهيئة عن ضبط 7 شاحنات تم التلاعب باوزان حمولتها، حيث تم اعادتها الى مركز كمرك الشيب من اجل ترسيمها ودخولها مرة اخرى بشكل قانوني.

وبينت الهيئة ان الغاية من هذا التلاعب هو التهرب من دفع الرسوم الكمركية مما يسبب هدرا في المال العام.

يذكر ان الهيئة سعت منذ استلام مهامها بتشديد الرقابة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ بما يضمن حسن الأداء وحماية المنتج المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعيد شاحنات محملة بمادة "شيش تسليح بناء" ايراني المنشأ) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعيد شاحنات محملة بمادة "شيش تسليح بناء" ايراني المنشأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).