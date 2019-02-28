تحرير مخطوف والقبض على خاطفيه أيسر الموصل

2019/02/28 | 12:03

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بغداد – عراق برس- 28 شباط / فبراير: أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، الخميس، عن تمكن فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى من تحرير مخطوف والقبض على خاطفيه في مدخل منطقة “أجديدة” بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

ولفت اللواء سعد معن، الى أن ” العملية جاءت بعد إخبار أحد المواطنين عن وجود حالة خطف في منطقة حي الانتصار، حيث تم تحرير المواطن والقبض على أثنين من المتهمين وضبط العجلة التي نفذت فيها الجريمة” . انتهى اح

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