اتلاف كميات كبيرة من الحلويات في منطقة الكاظمية

2019/02/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الكاظمية بحملة صحية على محلات الحلويات والدهينه ضمن الرقعه الجغرافيه لمنطقة الكاظمية حيث لوحظ ممارسة هذه المحلات بدون اجازة وبظروف صحية رديئة جداوبحسب اعلام صحة الكرخ لوكالة نون فقد تم اتلاف دهينة ١٠٠ كغم حلويات متنوع ٥٠كغم زلابية٢٠ كغم بقلاوة٢٥ كغم لقم ومن السما ٥ كغم وتم غلق وتغريم هذه المحلات حسب المادة ٩٦ من قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١‎.

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