2019/02/28 | 12:03

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محافظ بغداد يبحث إمكانية إنشاء أطول برج سكني في الشرق الأوسط على أرض العاصمة

بغداد -

كلمة

بحث محافظ بغداد فلاح الجزائري يوم الخميس مع وفد شركة

(أنرو كروب التركية)، امكانية تنفيذ مشروع أطول برج سكني في الشرق

الاوسط بارتفاع 1350 متر وبواقع 275 طابقاً.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ بغداد، اطلع عليه موقع

كلمة الإخباري أن "محافظ بغداد اطلع على الية تنفيذ هذا

المشروع واستمع الى شرح مفصل من قبل وفد الشركة"، مؤكدا ان "تنفيذ

مثل هكذا مشروع يعد واجهة حضارية ويحدث نقلة وتطورا في مجال الاعمار

والاسكان".

وأضاف، أن "انشاء هذا المشروع سيسهم في حل مشكلة السكن في العاصمة

فضلا عن كونه المشروع الاول من نوعه في العراق"، لافتا الى "اننا

داعمين وبقوة لإنشاء هذا المشروع من خلال تهيئة كادر متقدم من

مهندسي المحافظة للمتابعة وتوفير البيئة المناسبة ومساحة الارض في

مناطق جنوب بغداد".

وشدد المحافظ على "اهمية التعاون مع اللجان التنسيقية في المحافظات

وهيئة الاستثمار الوطنية من اجل السرعة في اكمال الموافقات الاصولية

والقانونية للمضي بهذا المشروع".

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