خدمة جديدة لخطوط الجوية العراقية والتي ستخفض اسعار الرحلات الداخلية

2019/02/28 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلنت وزارة النقل، الخميس، انها بصدد اطلاق خدمة جديدة للخطوط الجوية والتي ستخفض اسعار الرحلات الداخلية اعتبارا من الغد.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه انه “اعتبارا من يوم غد الجمعة الأول من شهر آذار، ولاول مرة ستطلق الخطوط الجوية العراقية لخدمتها الجديدة التي تمنح المسافرين تخفيضا في الاسعار على الرحلات الداخلية”.

واضاف انه “سيصبح بإمكان المسافرين الحجز بشكل سابق للسفر بأسعار مخفضة”، مشيرا الى ان “الهدف من الخدمة هو للتخفيف عن كاهل المسافر وكذلك الارتقاء بما تقدمه الخطوط الجوية من خدمات ولتكون كبقية شركات الطيران المعتبرة”.

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