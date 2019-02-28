الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس الامة الكويتي

2019/02/28 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.وكان الغانم وصل الى بغداد في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين العراقيين.

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