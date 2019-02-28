المخابرات العراقية تبحث مع القضاء ملف “المعتقلين الدواعش” من سوريا

2019/02/28 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… بحث رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي, الخميس, مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ملف “المعتقلين الدواعش” من سوريا.وذكرت وسائل إعلام, إن “الكاظمي زار, اليوم, رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان, وجرى خلال اللقاء بحث ملف المعتقلين من عصابات داعش الإجرامية الذين تم استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”.وكان مصدر أمني […]

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