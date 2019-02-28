2019/02/28 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..انطلقت تظاهرات شعبية في بلدتي أبوصيبع، والشاخورة، تعبيراً عن التنديد والرفض للأحكام التي صدرت على معتقلين ميدان الفداء رافعين شعارات تنادي برحيل العصابة الخليفية والحرية لكل الأسرى والمعذبين في سجون العدو الخليفي.وفي مدينة جدحفص أشعل الثوار النيران وسط الشارع العام معبرين عن رفضهم للأحاكم الجائرة التي تصدر بالدوام على المواطنين الشرفاء وتصل للإعدام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات غاضبة في البحرين احتجاجا على إحكام الإعدام “الظالمة” alansaar.

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