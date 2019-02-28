الكشف عن اختفاء أموال سلمتها وزارة الهجرة إلى محافظ نينوى

2019/02/28 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الجبوري، أن هناك أموال اختفت كانت مخصصة لتوزيعها كإعانات مادية وعينية لنازحي نينوى، وتسلمها محافظ نينوى نوفل العاكوب.وقال الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن "وزارة الهجرة والمهجرين سلمت محافظ نينوى ثلاثة عشر مليار دينار عام ألفين وستة عشر، ونحو ثلاثة وأربعين مليار دينار في عام ألفين وسبعة عشر، لتوزيعها كإعانات مادية وعينية لجميع النازحين الذين لم يستلموا الأموال".ولفت إلى أنه "خاطب وزارة الهجرة عن كيفية تسوية هذه الأموال حسابياً، ولَم ترد الإجابة منها لغاية الآن".

وزارة الهجرة سلمت محافظ نينوى ١٣ مليار دينار عام ٢٠١٦٤٢،٩٠٠ مليار دينار عام ٢٠١٧ويفترض ان توزع أصولياً كإعانات مادية وعينية وتوقع كل عائلة على وصل استلاملكن النازحين لم يستلموا الاموال! لذلك خاطبنا وزارة الهجرة عن كيفية تسوية هذه الاموال حسابياً .ولَم ترد الإجابة لحد الان!

— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) February 27, 2019

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