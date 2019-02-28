برلماني لـ”الاتجاه برس”: هذا ابرز ما توصل اليه الفتح وسائرون في الاجتماعات الاخيرة

2019/02/28 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

قال عضو تحالف سائرون رياض محمد علي عودة، اليوم الخميس، ان تحالفي الفتح وسائرون توصلا الى جملة من التفاهمات والرؤى المشتركة في اجتماعتهما الاخيرة، مشيرا الى ان ذلك سيكون له انعكاسا ايجابيا في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.

وذكر عودة في تصريح خص به “الاتجاه برس”، ان “الفتح وسائرون اتفقا على ان يكون لهم دور في تحريك ومعالجة القضايا المهمة التي تخدم الشعب العراقي مثل مكافحة الفساد وحسم الكابينة الوزارية وملف الخدمات، كذلك اصبح لدى الطرفين رؤية مشتركة حول انتخابات مجالس المحافظات والقوانين التي يعتزم البرلمان التصويت عليها”.

واضاف، ان “هذه التفاهمات ستنعكس بالايجاب على الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، فضلا عن انها ولدت ارتياحا لدى الرئاسات الثلاث والشارع العراقي”.

واعرب عودة عن امله في “ان تكون هذه التفاهمات والرؤى المشتركة هي بداية لانفراج الازمة السياسية وذلك لثقل الكتلتين، حيث تمثل سائرون 30% من مقاعد البرلمان كذلك ان التحالفين يضمان كتل سياسية لها ثقلها في البرلمان وقراراته مثل الحكمة والوطنية والحوار وكتل اخرى”.

وحول حسم الكابينة الوزارية، قال ان “الاجواء مهيئة والوضع السياسي بدأ يستقر اكثر فاكثر، ونتئاج المناقشات بين الفتح وسائرون ستعجل بحسنم الكابينة الوزارية في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”.



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