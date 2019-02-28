2019/02/28 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … استقرت أسعار صرف الدولار للاسبوع الثاني على التوالي في بورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم، الخميس، (28 شباط 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,900 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الأربعاء.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 120.250 ديناراً.

سعر شراء الدولار = 119.250 ديناراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي للاسبوع الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي للاسبوع الثاني على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).