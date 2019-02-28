2019/02/28 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت خسائر شركة "كارفور" العالمية في العام الماضي، وذلك تزامناً مع تراجع الإيرادات، كما أعلنت الشركة عزمها لزيادة وفرات التكاليف.





وكشفت نتائج أعمال شركة التجزئة الفرنسية أمس الأربعاء أنها سجلت خسائر بقيمة 561 مليون يورو (638.4 مليون دولار) خلال 2018، في مقابل خسائر بقيمة 531 مليون يورو في 2017.





أما على مستوى إيرادات "كارفور" في العام الماضي فأنها سجلت تراجعاً عند مستوى 77.91 مليار يورو، وهو مستوى أقل من المسجل في 2017 عند 80.39 مليار يورو.





وأوضح البيان أن الأرباح التشغيلية المكررة من أعمال سلسة المتاجر في فرنسا أدارت هامش تشغيلي نسبته 1.3% وهو مستوى أقل من المسجل في 2017 عند 1.9%.





وشددت "كارفور" على أنها تستهدف في الوقت الحالي تحقيق وفرات في التكاليف بقيمة 2.8 مليار يورو بحلول 2020 بدلاً من 2 مليار يورو التي استهدفتها مسبقاً.





وأبقت الشركة على قرارها بشأن تنفيذ توزيعات نقدية للمساهمين قيمتها 0.46 يورو للسهم.





وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سهم "كارفور" بنحو 1.7% إلى 17.85 يورو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسائر "كارفور" العالمية ترتفع في 2018) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسائر "كارفور" العالمية ترتفع في 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).