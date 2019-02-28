انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي

2019/02/28 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجل نشاط المصانع في الصين انكماشاً للشهر الثالث على التوالي في فبراير الجاري، ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من محنة التباطؤ.





وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن مؤشر نشاط المصانع شهد انكماشاً في الأداء عند مستوى 49.2 نقطة في فبراير الجاري وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقابل مستوى 49.5 نقطة في يناير السابق له.





ويفصل حاجز الـ50 نقطة الانكماش عن النشاط الاقتصادي، حينما يسجل النشاط مستوى أقل من 50 فإن ذلك يعني أنه يعاني من الانكماش..





أما توقعات المحللين فأشارت إلى أن نشاط المصانع في الصين سيسجل انكماشاً عند مستوى 49.4 نقطة.





أما فيما يتعلق بمؤشر الإنتاج الصناعي الفرعي فأنه تراجع عند مستوى 49.5 نقطة في فبراير الجاري، من مستوى 50.9 نقطة في يناير السابق له.





وعلى الجانب الآخر فأن مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي قفز إلى 50.6 نقطة في فبراير في مقابل مستوى 49.6 نقطة في يناير.





وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقي جرينتش، هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.06% إلى 6.6833 يوان.





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