انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع انتهاء قمة ترامب وكيم

2019/02/28 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع انتهاء المباحثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة دون توقع اتفاق، ووسط تطورات جديدة بشأن البريكست.





وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4% إلى 371.2 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5% عند 7069.7 نقطة.





كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5% عند 11427.2 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2% إلى 5217.1 نقطة.





وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1388 دولار.





وعلى صعيد البريكست صوت مجلس العموم البريطاني أمس الأربعاء بأغلبية 502 صوت لصالح خطة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي المعدلة للبريكست التي يمكن أن تؤجل الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقرر له في 29 مارس المقبل، مقابل 20 صوتاً رافضاً.





أما فيما يتعلق بالمباحثات التي تمت بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، فإن الجانبين لم يوقعا اتفاقاً بعد انتهائها، على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي على أن المباحثات كانت مثمرة.





فيما صرح كيم جونغ أون بأنه لم يكن سيأتي إلى مائدة المباحثات مع الرئيس الأمريكي إذا لم يكن مستعداً لنزع السلاح النووي.





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