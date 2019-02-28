اقليم كردستان يقرر رسمياً عدم تسليم النفط الى بغداد

2019/02/28 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المجلس الاعلى للنفط والغاز في اقليم كردستان، اليوم الخميس، بعدم تسليم نفط الاقليم لبغداد وتم تشكيل لجنة بهدف زيارة بغداد للاتفاق حول هذه المسالة.وذكرت وسائل إعلام كردية، ان "المجلس الاعلى للنفط والغاز في اقليم كردستان عقد اجتماعا برئاسة نيجيرفان بارزاني وبعد توضيح تقرير مجموع الانتاج النفطي والمصاريف والايرادات والوضع المالي لحكومة اقليم كردستان من قبل وزيري المالية والثروات الطبيعية، قرر المجلس عدم الالتزام بتسليم 250 الف برميل نفط يوميا الى بغداد.

وطبقا لما نقلته وسائل الاعلام الكردية فان "الاجتماع بحث انه في حال تسليم اقليم كردستان النفط لبغداد وان تدفع الحكومة الاتحادية شهريا ترليون و200 مليار دينار لاقليم كردستان وبالامكان الالتزام بفقرات الموازنة العامة لسنة 2019، الا ان المقترح اذا لم ينجح، فان حكومة الاقليم غير مستعدة لتسليم النفط.

وأشارت الى ان "اقليم كردستان في حالة واحدة يلتزم بتسليم النفط لبغداد، وهي اذا ارسلت بغداد رواتب الموظفين والموازنة المستخدمة والقروض والمستحقات المالية للشركات.

كما وقرر الاجتماع ارسال وفد الى بغداد واعداد مشروع لهذا الهدف للتباحث مع بغداد.

وقال احمد حاج رشيد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح تابعته "النبا للاخبار انه" قبل تصديق الموازنة العامة الاتحادية قام هو وهوشيار عبد الله في اللجنة المالية بتوجيه سؤال الى فؤاد حسين، بانه ما الضمان على تسليم الاقليم النفط للعراق؟، مضيفا ان حسين قال بان ذلك لا يعطي اي ضمان.

واشار الى انه" واضح بان الاقليم لن يسلم النفط لبغداد وان عدم الالتزام بذلك يستند الى عدد من الفقرات في موازنة العام 2019، لانه حتى في حال عدم تسليم النفط، فان بغداد ملتزمة بارسال اكثر من 500 مليار دينار لاقليم كردستان.

وكان من المقرر ان يعقد المجلس الاعلى للنفط والغاز اجتماعا اليوم الخميس، واصدار اخر قرار حول تسليم النفط لبغداد، الا ان الاجتماع تاجل الى وقت غير مسمى.انتهى/س

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