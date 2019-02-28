بالصور:العشرات من الخريجين المعينيين مؤخرا يتظاهرون امام مكتب مجلس النواب في ذي قار

2019/02/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

تظاهر اليوم العشرات امام مكتب مجلس النواب العراقي في ذي قار من الخريجين الذين ظهرت اسمائهم في التعيينات الاخيرة بابعاد ملف التعيينات عن السياسيين .





شبكة اخبار الناصرية:تظاهر اليوم العشرات امام مكتب مجلس النواب العراقي في ذي قار من الخريجين الذين ظهرت اسمائهم في التعيينات الاخيرة بابعاد ملف التعيينات عن السياسيين .

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