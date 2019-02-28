السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر وبناء معابد لهم

2019/02/28 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أمريكيا، أن اليهود إن كانوا يرغبون بتأسيس طائفة في مصر فإن الحكومة ستبني لهم

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