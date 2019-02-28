رفض الانتماء للإسلام فكافأه داعش بقتل واختطاف 77 فرداً من عائلته.. أيزيدي يوجه رسالة لعبد المهدي

2019/02/28 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة يوشك تنظيم داعش على نهاية دولة خلافته المزعومة، ولكن نهاية الحرب لا تعني أبداً نهاية آثاره، فالتنظيم الإرهابي خلّف مئات القصص والمشكلات الاجتماعية نتيجة المجازر الدموية التي ارتكبها، فضلاً عن السبي والاستعباد الجنسي في المدن التي سيطر عليها في 2014.المكون الأيزيدي في العراق، ارتكبت بحقه مجازر دموية ووحشية بين قتل وسبي […]

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