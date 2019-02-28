إحصائية رسمية تكشف ارتفاع معدلات الطلاق في كردستان الى ثلاثة اضعاف

2019/02/28 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحاكم المختصة في إقليم كردستان، عن إحصائية رسمية لحالات الطّلاق بين الأزواج خلال عامي 2017 و2018.وأظهرت الإحصائية الصادرة عن محكمة التمييز، أنّ "معدّلات الطّلاق والانفصال بين الأزواج في الإقليم خلال العام الماضي، زادت بواقع ثلاثة أضعاف عن معدلاتها المسجلة في العام قبل الماضي".

وتضمنت الإحصائية أنّ حالات الطّلاق التي سجلت في المحاكم المختصة بالأحوال الشخصية في محافظة أربيل فقط، بلغت ألفين و985 حالة خلال 2017، بينما ارتفع هذا المعدل إلى ثلاثة آلاف و598 حالة في عام 2018، أي بزيادة قدرها 613 حالة.وفي محافظة السليمانية، التي تعتبر أكبر محافظات الإقليم من حيث الكثافة السكانية، بلغت معدلات الطّلاق 1360 حالة في عام 2017، وقفزت إلى 4085 حالة في 2018، فيما جاءت محافظة دهوك في المرتبة الثالثة، حيث بلغ معدل التفريق فيها 1384 حالة في العام قبل الماضي، لكنّه سجل ارتفاعاً واضحاً أيضاً ليبلغ 1509 حالات، في العام المنصرم.

وأشارت الإحصائية أيضاً إلى حالات الزّواج المسجلة في 2018، إذ بلغت في أربيل أكثر من 15 ألف حالة زواج، من بينها 36 حالة زواج للمرة الثانية من قبل الرجال، بينما بلغت حالات الزواج في السليمانية 13836 حالة، من بينها 48 حالة زواج للمرة الثانية من قبل الرجال، بينما في دهوك بلغت 10902 حالة، من بينها 89 حالة زواج ثانٍ.

ويعزو المختصون والباحثون الاجتماعيون أسباب الطّلاق والتفريق بين الأزواج، خصوصاً الشّباب من حديثي الزواج إلى جملة أسباب، أهمها وأبرزها البطالة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الإقليم منذ خمس سنوات، والتي أقعدت الآلاف من الشباب من كلا الجنسين في بيوتهم، وأثقلت كواهلهم مادياً.

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