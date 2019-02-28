2019/02/28 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك – عراق برس- 28 شباط / فبراير: اعلن مكتب المفتش العام في محافظة كركوك وبالتنسيق والتعاون مع قسم مكافحة المخدرات إلقاء القبض بأمر قضائي على أحد تجار المخدرات في المحافظة وضبطت بحوزته 3 قارورات تعاطي وكيس مليء بمادة الكرستال المخدرة، فضلا عن ضبط رمانة يدوية وميزان يستخدم لوزن المخدرات.الى ذلك نظم مكتب المفتش العام محضر ضبط بالمواد ودون إفادة المتهم وعرضه أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق، وتم تسليمه الى قسم مكافحة المخدرات في كركوك باعتباره الجهة المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

يشار الى أن عملية إلقاء القبض على تاجر المخدرات تمت بناء على معلومات مصادر مكتب المفتش العام، حيث تم تشكيل فريقا للعمل المشترك من مكتب المفتش العام، وقسم مكافحة المخدرات في كركوك من أجل تنفيذ عملية إلقاء القبض على المتهم والتي تمت بنجاح، وتأتي ضمن أطار التنسيق والتعاون المشترك بين مفاصل ودوائر وزارة الداخلية.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بأحد تجار المخدرات بعملية نوعية في كركوك) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بأحد تجار المخدرات بعملية نوعية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).