2019/02/28 | 12:35

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تأجيل الطعن بشأن قضية تصدير نفط إقليم كردستان العراق مباشرة

بغداد -

كلمة

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل جلسة الطعن باستخراج

إقليم كردستان العراق النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، إلى الثالث

من شهر نيسان المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان حصل

موقع كلمة الإخباري نسخة منه، إن "المحكمة

الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور

القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطعن في استخراج إقليم كردستان النفط

من أراضيه وتصديره مباشرة".

وأضاف، أن "الجلسة شهدت حضور الأطراف كافة، وهم وكلاء المدعي وزير

النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، والمدعى عليه ووزير الثروات

الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، والأشخاص الثالثة كل من

رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة

الإقليم/ إضافة لوظائفهم".

وتابع الساموك، أن "المحكمة قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون

تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم".

وأشار، إلى أن "المحكمة وجهت عدداً من الأسئلة من بينها معرفة مصير

الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتأثيره

في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة

الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى".

ولفت، إلى "تأجيل المرافعة، بطلب من الأطراف، إلى الثالث من شهر

نيسان المقبل؛ لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات،

والإجابة على أسئلة المحكمة".

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