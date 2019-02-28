مجاهدو اليمن يقتلون ويصيبون العشرات من مرتزقة السعودية في الجوف

2019/02/28 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكن مجاهدو الجيش اليمني, الخميس, من قتل وإصابة العشرات من مرتزقة السعودية بصد تعرّض لهم في محافظة الجوف.وقال مصدر عسكري في تصريح, إن “مجاهدي الجيش واللجان الشعبية اليمنية صدّوا تعرضاً واسعاً لمرتزقة السعودية في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف الجوف استمر لساعات”، مؤكداً “تكبيد المرتزقة خسائر جسيمة في العديد والعتاد”.وكان مجاهدو الجيش […]

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