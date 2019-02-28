النهائي القاتل يتصدر صحف إسبانيا

2019/02/28 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على انتصار برشلونة بثلاثية نظيفة على غريمه التقليدي ريال مدريد، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والعبور للنهائي.

وعنونت صحيفة "ماركا"، "الفرق بين التسامح وعدم التسامح".

وأضافت "ريال مدريد سيطر على المباراة، لكن برشلونة تأهل، وفينيسيوس يؤدي ويقود هجوم الميرنغي لكن دون نجاح".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "نهائي قاتل"

وأضافت "برشلونة إلى النهائي السادس على التوالي في كأس الملك بعد فوزه في البرنابيو".

وتابعت "ثنائية سواريز وهدف فاران ضد مرماه تركوا ريال مدريد في معاناة وتأثير كبير".

واستكملت "روسيل يُعانق الحرية بسراح مشروط بعد عامين تقريبا في السجن".

وقالت صحيفة "سبورت"، "برشلونة سيتواجد في نهائي الكأس للمرة السادسة على التوالي، بعد الانتصار الكبير على الفريق الأبيض في ملعبه".

وقالت صحيفة "سوبر ديبورتي"، "نحن ننتظر"، في إشارة لإياب نصف النهائي بين فالنسيا وريال بيتيس بكأس الملك.

وأضافت "بأهداف والدو، وقناع جايا، وقوة ملعب المستايا، للوصول إلى هذه المرحلة، يجب القتال والمعاناة والانتصار من أجل الوصول معًا إلى النهائي".

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