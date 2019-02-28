رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل بغداد في زيارة رسمية

2019/02/28 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وصل رئیس مجلس الأمة الكویتي، مرزوق علي الغانم، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد برلماني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن "الحلبوسي استقبل، اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي".وأضاف البيان "من المقرر أن يلتقي الغانم بالمسؤولين العراقيين لبحث عدة ملفات تخص البلدين".ومن المقرر أن یعقد الغانم خلال زیارته سلسلة مباحثات مع رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء ورئیس مجلس النواب وعدد من رؤساء الكتل والتحالفات البرلمانية.

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