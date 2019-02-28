الحلبوسي لنظيره الكويتي:نأمل بتطوير العلاقات المتنامية بين البلدين

2019/02/28 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي اليوم الخميس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لدى وصوله بغداد اليوم على رأس وفد نيابي كبير في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وجرى لرئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له استقبال رسمي في صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي، حضره ملحان المكوطر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي واعضاء اللجنة فضلا عن صلاح الحميري نائب الامين العام لمجلس النواب.ورحب الحلبوسي بالغانم والوفد المرافق له بزيارته للعراق معربا عن أمله في أن “تسهم الزيارة بتطوير العلاقات المتنامية في مختلف المجالات”.وسيجري رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى جانب لقائه مع الحلبوسي، سلسلة لقاءات ومباحثات مع رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الاعلى فضلا عن عدد من القيادات السياسية في العراق تتناول العلاقات بين البلدين الشقيقين. وحضر مراسم الاستقبال سالم الزمانان السفير الكويتي في بغداد.

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