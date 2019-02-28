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بشار رسن يجدد تعاقده مع بيرسبوليس الإيران لموسمين إضافيين

العراقرياضة

بشار رسن يجدد تعاقده مع بيرسبوليس الإيران لموسمين إضافيين

الخميس 28 فبراير 2019 - 12:30

صورة من اجتماع تجديد العقد

جدد نادي بيرسبوليس الايراني، تعاقده مع نجم المنتخب الوطني، بشار رسن، مومسين إضافيين.

وقال بهروز دزهبود وكيل أعمال رسن في حديث صحفي، إن "نادي بيرسبوليس الإيراني جدد تعاقده مع اللاعب بشار رسن لموسمين إضافيين".وأضاف، أن "رسن يحظى بإعجاب وثقة مدرب الفريق الكرواتي، برانكو إيفانكوفيتش وبالتالي فإن اللاعب سعيد بالبقاء مع الفريق لموسمين جديدين".انتهى...س ح

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