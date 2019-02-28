سليماني: جنود أميركا بالعراق لم يكونوا ليخرجوا دون وجود الحركات الاسلامية

2019/02/28 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعتبر قائد فيلق القدس’التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني، لقاء الرئيس السوري بشار الاسد مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في طهران مساء الاثنين بانه كان احتفاء بالنصر، فيما لفت الى امريكا أدخلت 150 الف جندي للعراق ولم يكونوا ليخرجوا دون وجود الحركات الاسلامية.في حديثه مساء الاربعاء في ملتقى ...

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