البلداوي: اميركا حولت العراق الى حديقة خلفية لنفايات داعش ولمرتزقة الدول الداعمة للارهاب

2019/02/28 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلدواي، الأربعاء، أن أميركا جعلت من الأراضي العراقية ساحة لمكب نفايتها من عصابات داعش الإرهابية بعد رفض دولهم الاصلية استلامهم، فيما أكد أن واشنطن تخطط من خلال تسليم العراق عناصر داعش الإرهابية المستسلمة في سوريا لإثارة الفوضى الأمنية داخل البلاد.وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “القضاء العراقي ...

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