الأمم المتحدة: قوات أمن إسرائيل يجب أن تواجه العدالة لأعمال قتل في غزة

2019/02/28 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

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