السودان يرد على 4 دول نددت بـ

2019/02/28 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد السودان على دول نددت بعودة النظام العسكري في البلاد، بعد قرارات أخيرة اتخذها الرئيس البشير.

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