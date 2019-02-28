ناجية ايزيدية تتعرف على قيادي في داعش سلم نفسه ل”قسد”

2019/02/28 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- باسم قاسم نتيجة اقتحام التحالف الدولي و قوات سورية الديمقراطية آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة “باغوز” و لضعف إرهابي داعش في المواجهات و تسليم انفسهم بالعشرات يومياً الى “قسد” و من ضمن هؤلاء الدواعش هناك قياديين و خاصة من تعرضوا الى المختطفات الايزيديات في المدن السورية.حول هذا الموضوع اوضحت ناجية […]

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