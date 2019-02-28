وزير الاتصالات في حراك غير مسبوق.. لقاءات مع كبريات الشركات العالية المتخصصة في تقنيات الاتصالات والمعلوماتية

2019/02/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

يواصل وزير الاتصالات العراقي الدكتور نعيم ثجيل الربيعي مباحثاته وحراكه غير المسبوق على هام...





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