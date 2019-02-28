انطلاق فعاليات المهرجــــــان التكنولوجي الترفيهي للاطفال في البصرة

2019/02/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة البصرة اليوم الخميس فعاليات المهرجان التكنولوجــــي الترفيـــهي ( inc’19) الذي يقيمه مركز الحاسبة الالكترونية في الجـــامعة التقنية الجنوبية ، الذي يستهدف الاطفال في مرحلته الاولـــى لتنميــة اهتمامهم بالبرمجة ويتضمن فقرات وانشطة متنوعة منها العلمي والترفيهي.و قال أحد منظمي المهرجان علي عبدالجبار ” بعد اتمام الفقرة الخاصة بالبرمجة يحصل الطفل المشارك على […]

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