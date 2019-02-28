امين مجلس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه برامج اعادة الاعمار

2019/02/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق اهتمام الحكومة بمعالجه التحديات التي تواجه برامج اعاده الاعمار .وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم ” ان العلاق التقى ، في مقر عمله، وفد الـ UNDP، الذي يزور العراق حاليا من نيويورك، برئاسة اليزا كالكيتيرا “.واستعرض الأمين العام آليات العمل المشترك بين فريق دعم الاستقرار الوطني، […]

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