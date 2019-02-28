حصني: قرار الحرمان ظالم وسأقدم إستئنافاً لإبطاله

2019/02/28 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ذكر لاعــب منتخبنا الوطني بكــرة القدم علي حصني، أن قرار لجنة تقصي الحقائق بحقي ظالم وغــير منصف،" مشــيراً في الوقت ذاتــه الى أنــه "سيســتأنف القرار الاحد المقبــل من اجل اســتعادة مظلوميته".

وقال لاعــب القــوة الجوية علي حصني في تصريح صحفي، ان "لجنة تقصي الحقائق لــم تكن موفقة بشــأن القرارات التــي أصدرتها امس، ولا اعرف كيف أتخذت هذه القرارات مــن دون دليل ملموس بحقي".وأضــاف حصنــي ان "قــرار الحرمــان والاتهام الــذي طالني ظالــم وغــير منصــف، لأنني لم أخــرج منتصــف الليل مــن مقر اقامــة المنتخــب مــن دون علــم أحد، وهــذا الشيء لم يحصل على الأطــلاق معي، فكيف يتم توجيه مالتهم والعقوبات بهذه الطريقة، وكان الاجــدر أن يتحدثــوا مــع اللاعب المتهم قبــل ان يتم اتخاذ العقوبة".وبين "سمعت بقرار الحرمان من خلال وســائل الاعلام مساء امس، وســوف اقدم استئنافاً إلى اللجنــة والاتحــاد المركزي لكرة القــدم، من أجل اعادة النظر بهذا القرار الظالم".وكانت لجنة تقصي الحقائق بخصوص نهائيات آســيا ٢٠١٩، قــد اعلنت امــس معاقبة اللاعب علي حصني بالحرمان من تمثيل المنتخــب لأربعة أشــهر لمغادرته مقــر اقامة المنتخــب الوطني في ساعة متأخرة من الليل من دون علم ادارة الوفد.كما أصدرت اللجنة عدة توصيات صادق عليها اتحاد الكرة بالعقوبة لللاعب علي عدنان لمدة 6 اشهر من اللعب مع المنتخب الوطني للتاثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين وتوجيه انذار نهائي للاعبين محمد حميد وصفاء هادي بسبب اجراء لقاءات صحفية دون علم الوفد الاعلامي.انتهى

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