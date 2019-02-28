مصادر تحدد يوم زيارة روحاني الى بغداد

2019/02/28 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية الايرانية، عن موعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الى العاصمة بغداد.

وذكرت المصادر اليوم الخميس، ان "زيارة روحاني الى العراق ستبدأ في ١١ من مارس/آذار المقبل ومن المتوقع ان تشهد نهاية للخلافات الحدودية بين البلدين في ظل وجود رغبة حقيقية لذلك من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء الماضي زيارة روحاني الى العراق تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية برهم صالح لبحث عدة ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية بين البلدين.انتهى

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