“الزواج المبكر” ينتشر في مخيمات لاجئي نينوى بسبب العوز!

2019/02/28 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس باتت ظاهرة الزواج المبكر تنتشر في مخيمات النازحين بشكل كبير في جميع أنحاء محافظة نينوى، مثل “حمام النيل ونمرود والسلامية”، الامر الذي دفع مجلس اللاجئين النرويجي، بالاعتراف أن حالات زواج الأطفال بدأت في الارتفاع بالاونة الاخيرة.وذكرت وكالة أسوشييتد برس، تابعها “ناس”، اليوم (28 شباط 2019)، أنها “قابلت 5 فتيات […]

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