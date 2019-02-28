2019/02/28 | 12:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يشهد يوم غد الجمعة، اقامة ثلاث مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من اياب الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا ثلاث مباريات في افتتاح الجولة 9 من اياب دوري السلة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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