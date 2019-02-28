غدا ثلاث مباريات في افتتاح الجولة 9 من اياب دوري السلة

2019/02/28 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد يوم غد الجمعة، اقامة ثلاث مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من اياب الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

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