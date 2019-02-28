وكالة:مصرف كندي يحظر موظفيه من السفر للصين بسبب قضية هواوي

2019/02/28 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن "رويال بنك أوف كندا" نوه على موظفيه تجنب السفر إلى الصين الفترة الراهنة وسط الأزمة الدبلوماسية الناتجة عن إلقاء القبض على مسئولة شركة "هواوي" في كندا.





وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "بلومبرج" أمس الأربعاء إن البنك طلب من موظفيه وبشكل خاص المتواجدين في كندا إلغاء الرحلات التجارية للصين.





وأضافت المصادر أن البنك طلب من اثنين على الأقل من الموظفين في كندا من أن يأجلوا أو يلغو رحلاتهم نحو الصين.





وفي نهاية العام الماضي تم إلقاء القبض على الرئيس المالي لشركة "هواوي" في كندا وترحيلها إلى الولايات المتحدة، بسبب اتهامات متعلقة بإمكانية تعديات من جانب الشركة للعقوبات الأمريكية ضد إيران، ما نتج عنه أزمة دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة وكندا.





وأكدت المصادر أنه حتى الآن من غير الواضح كم المدة التي سيستغرقها تنفيذ تلك الإجراءات.





وصرحت إحدى المصادر أن موظفي "رويال بنك أوف كندا" من المحتمل أن يمارسوا السلطة التقديرية في تحديد أي من السفريات سيكون ضروري.





من جانبه صرح المتحدث باسم المصرف الكندي بأنهم يتابعوا مع مستشاري السفر في الحكومة الكندية ورفض منح مزيد من التعليقات.





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