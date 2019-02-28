العقابي يطالب بإقالة رئيسة مؤسسة الشهداء ويتهمها بالتمييز على أسس حزبية وعنصرية

2019/02/28 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي اليوم الخميس رئيس الوزراء بإقالة رئيسة مؤسسة الشهداء على خلفية اتهامات وجهها لها بالتمييز العنصري بين الشهداء وارتكاب مخالفات دستورية واضحة.وقال بيان أورده المكتب الإعلامي للعقابي ” ان مقتضى الوطنية والإنسانية والدين أن يحظى الشهداء جميعا بالتكريم والتقدير والثناء فهم أجلّ من التأبين ، ولا ...

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