2019/02/28 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اطلقت وزارة النقل اليوم الخميس، خدمة تخفيض اسعار تذاكر الرحلات الداخلية للخطوط الجوية العراقية حسب اسبقية الحجز.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى الاعلام، ان “الوزارة اطلقت خدمة تخفيض اسعار التذاكر للخطوط الجوية العراقية حسب اسبقية الحجز والتي خصصت للرحلات الداخلية ابتداء من الاول من آذار القادم”.

واضاف ان “الخدمة الجديدة ستوفر أسعارا تنافسية عند قطع التذاكر، ومنح ‏خيارات متعددة للمسافرين تتناسب مع رغباتهم واحتياجات سفرهم‏

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تعلن تخفيض اسعار تذاكر الرحلات الداخلية للخطوط الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تعلن تخفيض اسعار تذاكر الرحلات الداخلية للخطوط الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).