محافظ ذي قار:دور الكوادر التربوية في العملية التعيمية هو المحور الاهم في مواصلة التقدم

2019/02/28 | 13:04

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شبكة اخبار الناصرية:

هنأ محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الخميس الكوادر التربوية بمناسبة عيد المعلم مؤكدا ان المعلم هو جوهر العملية التربوية وكما جاء في البيان التالي:

الإخوة والاخ

شبكة اخبار الناصرية:هنأ محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الخميس الكوادر التربوية بمناسبة عيد المعلم مؤكدا ان المعلم هو جوهر العملية التربوية وكما جاء في البيان التالي:

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