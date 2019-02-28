شيوخ و وجهاء كربلاء يبعثون رسالة الى الإمام السيستاني

2019/02/28 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وقع عدد من شيوخ ووجهاء مدينة كربلاء المقدسة على وثيقة شكر وتقدير تم رفعها الى مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني في النجف الاشرف.

وذكر بيان لاعلام العتبة الحسينية وتلقته وكالة صدى, انه “وبحسب الوثيقة فقد تضمنت توقيع سادات كربلاء وشيوخها وقادة الرأي فيها من النخب الأكاديمية والاجتماعية الكربلائية التي أشادت بما قدمته العتبة الحسينية المقدسة من اعمال وانجازات، مبديةً تقديرها العالي للمشاريع والمنجزات التي حققتها في الجوانب العمرانية والخدمية التي تصب في خدمة المدينة المقدسة وزوارها”.وأضاف ان “الوثيقة تضمنت عبارات الشكر والامتنان للمرجع الأعلى للدور الكبير والجهود المميزة التي تبذلها ادارة العتبة الحسينية المقدسة بكافة كوادرها تحت اشراف المتولي الشرعي للعتبة المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي”.وجاء في نص الوثيقة: (سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف} السلام عليكم: “من مدينة سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، يرفع اهالي كربلاء أكف الدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى بأن يديم علينا توجيهاتكم السديدة ونصائحكم الرشيدة، ويجعلكم خيمة عامرة للمسلمين وترجمان لعلوم الدين ولايسعنا الا ان نغتنم الفرصة لسماحتكم بأسمى آيات الشكر والثناء والتقدير على ما تقدمه ادارة العتبة الحسينية المقدسة بكوادرها كافة وباشراف مباشر من سماحة المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي من خدمات اجتماعية وعمرانية وصحية أسهمت في خدمة المجتمع العراقي بشكل عام، والكربلائي بشكل خاص، فتجلت هذه المشاريع العملاقة بأبهى صورها وأجمل حللها مما يبعث فينا السرور والارتياح لهذه المنجزات التي تدل على الهمم العالية للعاملين واخلاصهم في خدمة المدينة المقدسة وزائريها”.





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