2019/02/28 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: رفع بنك "ويلز فارجو" تقديراته للخسائر الناتجة عن الدعاوى القضائية بمقدار 500 مليون دولار، مع إجراء محادثات مبكرة لحل مجموعة من التحقيقات المتعلقة بانتهاكات المبيعات في فروعه.





وقال البنك الأمريكي أمس الأربعاء إنه من المحتمل أن ينفق ما يعادل 2.7 مليار دولار لحل تحقيقات قضائية متعددة وعدد من الأزمات القانونية، وهو مبلغ أعلى من المعلن في سبتمبر الماضي عند مستوى 2.2 مليار دولار.





وأوضح البيان أن تحديد تقديرات أعلى للخسائر القانونية الممكنة وبشكل خاص بالنسبة لسيناريوهات محتملة أسوأ تظهر أن المخاطر نمت في الوقت الذي فحص فيه البنك والسلطات الانتهاكات في الشهور القليلة الماضية وناقشوا العقوبات المحتملة.





وتابع البيان أن التغير ينبع من حوادث متنوعة بما فيها التحقيقات في مبيعاته لمستهلكي التجزئة، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي في مرحلة محادثات تمهيدية لحل تلك قضايا مع وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات، "ولكن هناك احتمالية بألا يكون هناك أي ضمانات بشأن الناتج".





وفي الأسبوع الجاري أعلن بنك "جولدمان ساكس" أن الخسائر من الدعاوى القانونية المستمرة ستصل إلى 1.9 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى أيضاً من المحدد في سبتمبر عند 1.8 مليار دولار.





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